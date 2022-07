Cientistas da Universidade de Coimbra descobrem caso de surdez com 100 mil anos

Fóssil em causa foi encontrado há quase meio século, em Marrocos.

A análise ao sistema auditivo de um fóssil com cerca de 100 mil anos levou cientistas da Universidade de Coimbra (UC) a descobrirem um dos mais antigos casos de surdez num ser humano.

O fóssil em causa - encontrado há quase meio século, em Marrocos, e denominado Dar-es-Soltane II H5 -- foi alvo de um estudo por parte dos investigadores da UC, com recurso a um equipamento chamado micro-CT scan, também conhecido por microtomografia assistida por computador.





"É semelhante a uma TAC de hospital, mas com uma melhor resolução e que permite uma observação mais detalhada. A observação das micro-CT e a reconstrução 3D [três dimensões] foram feitas com um software específico", disse, citado numa nota daquela instituição universitária, Dany Coutinho Nogueira, investigador do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).