Suspeito de violência doméstica presente a juiz no tribunal da Feira

Suspeito foi detido pela GNR na sequência de uma denúncia de desacatos entre um casal.

Um homem, de 58 anos, foi presente, esta manhã de segunda-feira, pela GNR da Feira, a um juiz de instrução criminal do tribunal da Feira, pela suspeita do crime de violência doméstica.





O suspeito foi detido, no sábado passado, pela GNR, na sequência de uma denúncia, em Lourosa, de desacatos entre um casal.

No final do primeiro interrogatório judicial, o detido ouvirá as medidas de coação.