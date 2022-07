“Descansa em paz Baby”: Mulher do piloto André Serra partilha fotografia do último passeio com as filhas

A mulher de André Serra, o piloto que perdeu a vida depois de se ter despenhado durante o combate aos incêndios na passada sexta-feira na zona de Vila Nova de Foz Côa, reagiu à morte do marido.

"A nossa última foto juntos com as nossas meninas...e que dia tão feliz que passámos...descansa em paz Baby" escreveu na legenda a acompanhar uma fotografia com o marido e as duas filhas.

Nas próximas horas deverão ser conhecidos os primeiros dados sobre as causas do acidente.André Serra, de 38 anos, seguia sozinho no avião 'Fire Boss'. Terá tido morte imediata.