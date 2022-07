Homem constituído arguido por maus tratos a animais de companhia no Pico

Detenção aconteceu no decurso de uma ação de fiscalização na qual foram resgatados "três cães".

Um homem de 35 anos foi constituído arguido por maus-tratos a animais de companhia, nas Lajes do Pico, nos Açores, no decurso de uma ação de fiscalização na qual foram resgatados "três cães", anunciou esta segunda-feira a GNR.

De acordo com o Comando Territorial dos Açores da GNR, a fiscalização decorreu na quinta-feira, numa ação em colaboração com a Câmara Municipal das Lajes do Pico e com o Serviço de Veterinária do Serviço de Desenvolvimento Agrário daquela ilha.