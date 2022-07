Onda de calor obriga à suspensão de voos no Aeroporto de Luton em Londres

Termómetros em Inglaterra já atingiram os 37 graus e previa-se que as temperaturas pudessem atingir os 38,7 graus.

O Aeroporto Luton, em Londres, suspendeu esta segunda-feira os voos devido a problemas na pista causados por uma onda de calor que afeta o país.

"Após as altas temperaturas de hoje [segunda-feira], foi identificado um defeito superficial na pista de aterragem. Os engenheiros foram chamados imediatamente ao local e os trabalhos de reparação estão em curso para retomar as operações o mais rapidamente possível", disse o aeroporto numa declaração no Twitter.