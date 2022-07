Jovem de 14 anos resgatada do mar em Caminha

Vítima foi transportada pelos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora para uma unidade hospitalar.

Uma jovem de 14 anos foi esta tarde resgatada do mar após ter sido arrastada por um agueiro na praia do Forte do Cão, em Caminha, revelou em comunicado a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi recebido pelas 15h30, através de um concessionário que informou que se encontravam dois jovens em dificuldades na água, tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Caminha e do Projeto "SeaWatch", acrescenta a nota de imprensa.

Já no local, constataram que uma das vítimas, "um jovem de 23 anos, tinha conseguido chegar a terra pelos próprios meios, encontrando-se bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica", enquanto a "segunda vítima, uma jovem de 14 anos, foi resgatada para terra pelos nadadores-salvadores de serviço na praia, em colaboração com os elementos do Projeto "SeaWatch", tendo sido prontamente assistida no local", descreve a AMN.

A vítima foi posteriormente transportada para fora da praia, onde se encontravam elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora que a transportaram para uma unidade hospitalar, prossegue o comunicado.



O Comando-local da Polícia Marítima de Caminha tomou conta da ocorrência, acrescenta a nota.