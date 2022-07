Zelensky pede para o Brasil apoiar as sanções contra a Rússia em chamada com Bolsonaro

"Informei sobre a situação e discutimos a importância da retomada da exportação dos grãos ucranianos", informou Zelensky.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu esta segunda-feira ao seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, para que apoie e adote as sanções internacionais contra a Rússia decretadas pelo Ocidente após a invasão russa ao território ucraniano, em Fevereiro passado. O pedido foi avançado por Zelensky num telefonema que fez no final da manhã, pelo horário brasileiro, para Bolsonaro.

"Tive uma conversa com o presidente do Brasil. Informei sobre a situação no front. Discutimos a importância da retomada da exportação dos grãos ucranianos para prevenir uma crise global de alimentos provocada pela Rússia. Eu pedi para todos os parceiros apoiarem as sanções adotadas contra o agressor", escreveu Volodymyr Zelensky no seu twitter após a conversa com Bolsonaro.