Homem desesperado escapa a arder do inferno das chamas em Zamora. Sofreu queimaduras graves

Vítima foi transferida de helicóptero para o Hospital Universitário Rio Hortega, em Valladolid.

Um homem, de 50 anos, sofreu esta segunda-feira queimaduras graves enquanto ajudava no combate a um incêndio florestal em Losacio, Zamora, em Espanha.Para o local foram enviados um helicóptero médico e uma ambulância, de acordo com o canal CyLTV.A vítima foi levada para o Centro de Saúde e depois transferido de helicóptero para a Unidade de Queimados do Hospital Universitário Rio Hortega, em Valladolid.Imagens do momento mostram o homem a correr para escapar às chamas, que acabam por apanhá-lo e queimar-lhe as roupas.