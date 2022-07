Pai mata mulher e filho, incendeia casa e suicida-se em Bragança

Pai e filho foram encontrados mortos esta terça-feira na habitação em Donai, em Bragança, onde há nove dias a mulher e mãe das duas vítimas também tinha sido encontrada sem vida num cenário de homicídio. Na altura, o pai da família descreveu às autoridades

– que, sabe-se agora, seria falso.

A Polícia Judiciária acredita que terá sido o pai, José Pires, 67 anos, a matar a mulher, Olga Pires, de 65 anos, em circunstâncias ainda por esclarecer. A PJ admite que o homem tenha simulado um cenário em que foi atacado pelo filho, mas desta vez o socorro demorado pode ter sido fatal para José Pires.

No triângulo familiar, o filho – que entretanto se tinha ausentado de Donai – era uma peça relevante.O jovem terá voltado à aldeia e terá sido morto pelo pai (apareceu no quarto da casa com um golpe no pescoço). A PJ acredita que José incendiou a casa e suicidou-se. O filho do casal estava identificado como toxicodependente e será esta a razão de sistemáticas desavenças familiares.