Afinal Skittles são impróprios para consumo

Corante dióxido de titânio será proibido na União Europeia a partir de agosto.

Os famosos Skittles, produzidos pela empresa Mars, usam dióxido de titânio como corante. Este componente vai ser proibido na União Europeia a partir de agosto. No entanto, o aditivo não é ilegal nos Estados Unidos.

Um californiano decidiu processar a Mars para que pare de comercializar os doces nos Estados Unidos, uma vez que o uso de dióxido de titânio os torna "impróprios para consumo humano", avança o jornal

El Mundo.A FDA, órgão regulador de medicamentos e produtos alimentícios nos EUA, permite o uso do dióxido de titânio na maioria dos alimentos, embora esteja restrito a apenas 1% do peso total do alimento.Uma porta-voz da empresa mãe Mars revelou ao The Washington Post que "o uso de dióxido de titânio [nos skittles] está em conformidade com os regulamentos da FDA".