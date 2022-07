Beneficiários do Complemento Solidário para Idosos vão ter medicamentos comparticipados no ato da compra

Medida, que deverá entrar e, vigor até ao final do ano, abrange 154 mil utentes.

Os idosos que tenham ajudas através do Complemento Solidário para Idosos (CSI) vão passar a ter os medicamentos comparticipados na altura de comprar os mesmos.

De acordo com a edição desta terça-feira do jornal Público, os beneficiários deixam de ter que pedir reembolso dos fármacos no centro de saúde, num período de até seis meses. O pedido era depois encaminhado para a Segurança Social, com o dinheiro a chegar aos beneficiários no mês seguinte.

Segundo o mesmo jornal, que cita dados do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, o valor reembolsado sobre despesas de medicamentos é de 136 mil euros por mês.