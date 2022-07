Fábio Silva renova até 2026 pelo Wolverhampton e é emprestado ao Anderlecht

Anderlecht terminou a última época no terceiro lugar do campeonato belga, enquanto o Wolverhampton foi 10.º na 'Premier League'.

O futebolista internacional sub-21 português Fábio Silva renovou esta terça-feira por uma época com o Wolverhampton, até 2026, no dia em que completa 20 anos e viu confirmado o empréstimo ao Anderlecht para a temporada 2022/23.

"Eu, o (treinador) Bruno Lage e o Fábio tivemos várias conversas sobre o que seria melhor para o seu desenvolvimento e sentimos que uma época a jogar regularmente seria muito bom para ele, nesta fase da carreira. Precisa de jogar para voltar mais forte", justificou o diretor técnico do clube inglês, Scott Sellars.

Transferido em 2020 do FC Porto, a troco de 40 milhões de euros, nestas duas épocas o jovem avançado jogou pouco mais de 60 vezes, menos de metade a titular: na última época, não marcou qualquer golo em 26 jogos.

O responsável do Woverhampton recorda que Fábio Silva "é ainda muito jovem", pelo que entende que o facto de poder jogar "numa liga competitiva" o ajudará a crescer, à semelhança do que aconteceu, num passado recente, com Morgan Gibbs-White.

"Vimos o impacto positivo de um empréstimo num jovem jogador, pelo que acreditamos que este é o passo certo para o seu desenvolvimento", especificou.

Scott Sellars justificou o prolongamento do contrato por uma época com o "trabalho conjunto para ajudar Fábio Silva a ser o melhor futebolista possível".

