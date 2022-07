Incêndio em Murça é o maior até ao momento

O comandante da Proteção Civil, André Fernandes, fez um novo balanço sobre os incêndios. Esta terça-feira há cinco incêndios ativos em Portugal, dois deles em Vila Real.No terreno estão quase mil operacionais no combate aos incêndios e ainda 12 meios aéreos. As chamas que lavram em Murça são as que mais preocupam a Proteção Civil e mobilizam 698 bombeiros e 10 meios aéreos. Este é o maior incêndio do ano, em Portugal, até ao dia de hoje.

Foram realizadas evacuações de prevenção na zona com a retirada de 61 pessoas das casas para o Pavilhão Desportivo de Murça. A maioria já terado regressado às habitações.O comandante refere que as condições meteorológicas para esta terça-feira não são favoráveis ao combate a este incêndio, que não tem dado tréguas aos bombeiros. "A tarde vai ser complicada", refere. As previsões são para o aumento das temperaturas e da intensidade do vento."No dia de ontem [segunda-feira] o incêndio não era combatível a nível de recursos, sendo necessário mobilizar meios para proteger habitações", informa André Fernandes.Sobre o pedido de ajuda externo, o comandante refere que Portugal já teve o apoio de dois canadairs espanhóis e italizanos, e afirma que esta ajuda está a ser estudada. No entanto relembra que o sul da Europa está a ser afetado por uma onda de calor e que muitos países estão a combater vários incêndios.