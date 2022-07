Tchizé dos Santos demarca-se de carta e diz que é contra amnistias

"Quero que fique bem claro é que eu lutei pela honra e dignidade o meu pai até as últimas consequências", diz.

Tchizé dos Santos demarcou-se esta terça-feira do conteúdo de uma carta subscrita pelos filhos mais velhos do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, salientando que vai lutar "até ao fim" pela honra do pai e que é contra amnistias.

"Eu não assinei esta carta, não tive conhecimento e não assinei. Concordo que o meu pai não deve ser enterrado agora porque não faz sentido. Concordo que o corpo do meu pai seja enterrado em Angola quando houver condições e quando as pessoas que o perseguiram até à morte já não sejam Governo", sublinhou, referindo-se ao Presidente João Lourenço.





"O que quero que fique bem claro é que eu lutei pela honra e dignidade o meu pai até as últimas consequências e que uma dessas lutas inclui não aceitar nem pedir amnistia alguma, porque o meu pai não roubou ninguém e eu não tenho de servir de bode expiatório para os roubos de outras pessoas do MPLA, incluindo João Lourenço, Ana Dias Lourenço e a sua máquina e os seus amigos, que agora querem dar a entender que vão fazer uma amnistia porque a família dos Santos pediu", vincou.