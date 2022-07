Estádio do Dragão interdito dois jogos devido a confrontos no clássico FC Porto-Sporting

Multas para todos os responsáveis, de coordendores de segurança aos coletes azuis. Matheus Reis ilibado.

Está decidido: o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu pela pena de interdição de dois jogos ao Estádio do Dragão depois dos acontecimentos de 11 de fevereiro no clássico entre FC Porto e Sporting, jogo da 22.ª jornada do último campeonato. Além do castigo, a SAD terá ainda de pagar e 25.245 euros de multa.