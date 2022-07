Explosão e incêndio na Hoover Dam, a maior barragem dos EUA. Veja as imagens

Visitantes deram alerta após estrondo e fumo negro a sair da base do reservatório.

Uma explosão seguida de incêndio foi registada esta terça-feira na Hoover Dam, famosa barragem no estado norte-americano do Nevada. As circunstâncias da ocorrência não foram ainda reveladas.

O alerta foi dado pelas 10h00 locais, quando visitantes notaram a explosão e o fumo negro que começou a sair de zona da base da barragem.

De acordo com os bombeiros locais, a estrutura do reservatório não está em risco. "Os Bombeiros de Boulder City estão á responder à situação de emergência. Não temos muito mais informações, agora", adianta comunicado.

Para além de ser uma atração turística, a Hoover Dam é a maior barragem dos EUA e uma das principais produtoras de eletricidade nos estados de Nevada, Arizona e Califórnia.