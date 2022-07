Benfica confirma saída de Severovic após acordo com o Galatasaray

Contrato de cedência do futebolista é válido por uma época.

Seferovic vai alinhar pelo Galatasaray. O Benfica anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com os turcos para uma transferência "em regime de empréstimo".O contrato de cedência do futebolista é válido por uma época, anunciou o Benfica num comunicado oficial.O jogador suiço chegou aos encarnados em 2017 e marcou 74 golos em 188 jogos, tendo sido o melhor marcador da Liga Portuguesa em 2018/19, com um total de 23 golos marcados.Pelo Benfica, Seferovic conquistou um Campeonato Nacional e duas Supertaças.