Homem leva facada na cabeça em rixa entre famílias na Amadora

Vítima foi conduzida ao hospital.

Uma desordem entre duas famílias, ocorrida na tarde desta terça-feira no bairro do Zambujal, Alfragide, concelho da Amadora, resultou num homem ferido com uma facada na cabeça e conduzido ao hospital.



A PSP fora chamada para uma situação de tiroteio e mobilizou um forte contingente. Mas, no local, não foram encontradas evidências de disparos. Foi, sim, encontrado e detido um homem que era procurado para cumprir 53 dias de prisão.