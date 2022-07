Casal de drogados golpeia e parte dentes a idoso para lhe roubar cinco euros

"Ambos os arguidos encontram-se indiciados na prática de vários crimes ocorridos recentemente naquela localidade", explicam as autoridades.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um casal de 32 e 35 anos por roubar um idoso na via pública no centro da freguesia de Água de Pau, na Ilha de São Miguel, nos Açores.



Segundo o comunicado da PSP, o casal aproximou-se da vítima e com recurso à força e uma navalha ameaçou-a e exigiu a entrega de todos "os seus bens". Perante a resistência da vítima um dos arguidos acabou por golpea-la no olho e partir-lhe um dos dentes acabando por lhe roubar os cinco euros que tinha em sua posse. A vítima teve que ser hospitalizada.

"Ambos os arguidos encontram-se indiciados na prática de vários crimes ocorridos recentemente naquela localidade", explicam as autoridades.

Após interrogatório judicial no tribunal de Ponta Delgada foi decretada a ambos os arguidos as medidas de coação de apresentações periódicas e obrigação de tratamento de droga.