Do palco para o hospital: Anitta internada para cirurgia para tratar doença crónica

Cantora brasileira, de 29 anos, sofre de endometriose e agendou procedimento cirúrgico após digressão.

Cerca de 24 horas após ter subido ao palco do festival Marés Vivas, no Porto, Anitta regressou ao Brasil no seu jato privado e foi internada num hospital de São Paulo. A cantora brasileira, de 29 anos, que partilhou uma foto deitada na cama do hospital, esclareceu através das redes sociais que o internamento se deve à cirurgia a que vai ser submetida para tratar a endometriose, uma doença crónica que afeta mulheres em idade reprodutiva.