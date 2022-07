Desemprego em Portugal atinge valor mais baixo de sempre no mês de junho

Número de desempregados diminuiu em todas as comparações feitas pelo IEFP.

O número de desempregados registados no IEFP diminuiu quando comparado com período homólogo ou com o último mês de maio pré-pandemia. De acordo com o comunicado do governo, que se baseou em registos do IEFP, entre maio e junho o desemprego registado diminuiu em cadeia em todas as regiões do país.





"Em termos homólogos também se verificaram descidas em todo o país, com destaque para a redução de -51,2% na região do Algarve (-10.248 pessoas)", lê-se na nota enviada às redações. Havia 137.561 desempregados de longa duração e, entre maio e junho, registou-se nova diminuição de -5,5% (-8.081 pessoas), estando agora -22,8% abaixo do nível registado em junho de 2021 (-40.664 pessoas).



O setor que regista agora uma descida de -40,5% em termos homólogos é alojamento, restauração e similares (-14.607 pessoas), revela o IEFP.

Quando comparado com junho de 2019, em situação pré-pandémica, a diminuição foi de -5,3% (-15.738 pessoas).