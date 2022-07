Mulher que se vestiu de enfermeira e tentou raptar bebé obrigada a pagar um milhão de euros de fiança

Jovem de 23 anos conseguiu aceder à maternidade do Hospital Universitário de Riverside, na Califórnia.

Uma mulher foi detida sob fiança de um milhão de euros depois de alegadamente se ter vestido de enfermeira, entrar na maternidade de um hospital da Califórnia e ter tentado raptar um recém-nascido.

O incidente aconteceu no dia 14 de julho, quando as autoridades de Moreno Valley na Califórnia, foram alertados pelos funcionários do Hospital Universitário de Riverside para uma "mulher que se estava a fazer passar por uma enfermeira", avança a

Jesenea acabou por ser confrontada pelos trabalhadores do hospital que imediatamente notificaram a segurança da tentativa de rapto, disseram as autoridades.

"A mulher fugiu do local antes de poder ser detida pela segurança do hospital", acrescentaram. A suspeita acabou por ser detida depois das autoridades realizarem buscas à sua residência. A fiança para aguardar julgamento em liberdade é um milhão de euros.

ABC News.As autoridades disseram que a arguida, Jesenea Miron de 23 anos de idade, tinha alegadamente entrado no hospital fazendo-se passar por uma enfermeira recém-contratada e conseguiu ter acesso à unidade médica onde todos os recém-nascidos estavam a ser tratados."A mulher entrou no quarto de uma paciente e identificou-se como enfermeira", disse a polícia. "Enquanto estava dentro do quarto, tentou raptar o recém-nascido".