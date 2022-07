Zelensky critica postura de Jair Bolsonaro em relação à invasão da Ucrânia

Comparou a suposta neutralidade do Brasil à dos vários países europeus que no início da II Guerra Mundial.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou a postura do seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, em relação à invasão do seu país pela Rússia e comparou a suposta neutralidade do Brasil à dos vários países europeus que no início da II Guerra Mundial também se disseram neutros, permitindo o avanço das tropas de Hitler. As declarações de Zelensky foram feitas esta terça-feira, um dia após ter conversado por telefone com Bolsonaro.

"Eu não apoio a posição dele (Bolsonaro) de neutralidade. Eu não acredito que alguém possa manter-se neutro quando há uma guerra no mundo."-Declarou o chefe de Estado ucraniano, claramente irritado com o brasileiro.

Na conversa com Jair Bolsonaro, Volodymyr Zelensky pediu que o Brasil assumisse uma posição mais clara e mais firme contra a Rússia, e que também adotasse as sanções decretadas pela maioria dos países ocidentais contra Moscovo. Mas Bolsonaro, um dos poucos aliados que o presidente russo, Vladimir Putin, ainda tem no mundo, rejeitou o pedido e reiterou a sua posição ambígua, a que o governo de Brasília chama de neutralidade equilibrada.

"Vamos pensar sobre a segunda guerra mundial. Foi assim: muitos líderes ficaram neutros num primeiro momento. E isso permitiu que os fascistas engolissem metade da Europa e se expandissem mais e mais, capturando toda a Europa. Isso aconteceu por causa da neutralidade. Ninguém pode ficar no meio do caminho numa situação como esta."-Complementou Zelensky.