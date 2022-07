Homem que baleou cuidador de cães de Lady Gaga é libertado por engano

O US Marshals Service encontra-se à procura do homem que baleou o cuidador de cães de Lady Gaga e que foi libertado em abril devido a um erro administrativo, avançou o

. A agência federal anunciou esta segunda-feira que está a oferecer uma recompensa de até cinco mil dólares por informações sobre o paradeiro de James Jackson, que enfrenta as acusações de roubo e tentativa de homicídio.

O jovem de 19 anos esteve envolvido no tiroteio que decorreu a 24 de fevereiro do ano passado, onde Ryan Fisher foi alvejado quando estava a passear os três cães da estrela do pop. Segundo o jornal britânico, um vídeo mostra dois homens a tentar roubar os animais e antes de fugirem com dois deles Jackson, alegadamente, dispara em Fisher.

Os ferimentos do "petsitter" não foram fatais mas o homem revelou num comunicado no Instagram que está "profundamente preocupado com os eventos que levaram à sua libertação". O comunicado das autoridades refere que Jackson deve ser considerado "armado e perigoso".Na época, Gaga ofereceu uma recompensa de 500 mil dólares a quem devolvesse os cães. Dois dias depois uma senhora entregou os animais e acaba por ser presa com outras quatro pessoas envolvidas no caso, incluindo o fugitivo.