Brad Pitt surge em evento vestido com saia e gera polémica

Brad Pitt esteve em Berlim, na Alemanha esta terça-feira para apresentação do novo filme ‘Bullet Train’, mas mais do que a película, o que deu que falar foi a escolha de guarda-roupa feita para o ator para marcar presença na passadeira vermelha. Brad Pitt, de 58 anos, apareceu vestido com uma saia castanha.

O artista, ex-marido de Angelina Jolie, foi questionado sobre o porquê da escolha, e prontamente respondeu: "A brisa, a brisa", afirmou Pitt, fazendo referência ao vento fraco que se fazia sentir na altura e que ajudava a combater o calor que se fazia sentir na capital da Alemanha.

Muitos fãs e seguidores do ator mostraram-se divididos com a opção de vestuário. Se há quem defenda que "quem o convenceu a usar uma saia devia ser chicoteado" e que "fica a parecer um sem-abrigo", por outro lado há quem considere que a saia contribui para tornar o ator mais apetecível. "Quando pensavas que o Brad Pitt não podia ficar mais sexy, ele usa uma saia" e "o meu dia acabou de ficar muito melhor" são alguns comentários deixados por fãs às imagens divulgadas nas redes sociais.

Há também quem recorde que não é a primeira vez qur Brad Pitt brilha com roupa tradicionalmente feminina. Nos anos 90, o ator já tinha causado polémica ao fazer uma sessão fotográfica envergando vários vestidos

The number of people losing their damn minds because Brad Pitt wore a skirt to a premiere & saying they no longer respect him probably don’t remember the 90s. pic.twitter.com/YjsSW7ZxJZ