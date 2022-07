Novo presidente do Sri Lanka tomou posse

Ilha atravessa a pior crise económica desde a independência do Império Britânico em 1948.

O novo Presidente do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, de 73 anos, tomou posse esta quinta-feira, numa ilha atualmente a atravessar a pior crise económica desde a independência do Império Britânico em 1948.

Wickremesinghe tomou posse perante o principal magistrado do Sri Lanka, Jayantha Jayasuriya, na presença do presidente do parlamento, Mahinda Abeywardana, o chefe da polícia e o alto comando do exército, segundo um comunicado do Gabinete da Presidência.

A cerimónia aconteceu no interior do parlamento, cujas entradas estavam barricadas, com o edifício protegido por centenas de soldados.