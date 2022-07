Três irmãos refugiados afegãos fogem após saberem que iam ser separados em Portugal

Três irmãos refugiados afegãos fugiram para a Alemanha, depois de saberem que os mais jovens, de 15 e 16 anos, seriam deslocados para o Norte de Portugal.



Zaki Darya, de 18 anos, e os irmãos estudavam na Escola de Música do Conservatório. Integraram o grupo de 132 refugiados que chegou a Portugal em 2021. Instalados no Hospital Militar, em Lisboa, protestaram contra as condições e estão a ser deslocados para o Norte.