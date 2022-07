Transportes em Lisboa grátis para maiores de 65 anos

Medida avança já na próxima semana para a população sénior, que tenha residência fiscal na capital.

Os maiores de 65 anos com residência fiscal em Lisboa vão ter direito, já a partir da próxima semana, a transportes gratuitos. Já os jovens até aos 23 anos vão ter de esperar, até setembro, para terem acesso ao passe grátis. As novidades foram avançadas pelo vereador da mobilidade da Câmara de Lisboa, Ângelo Pereira, na Comissão de Transportes da Assembleia Municipal de Lisboa, já depois de a autarquia ter tido luz verde do Tribunal de Contas para antecipar o lançamento da medida para os maiores de 65 anos.