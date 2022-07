"Foi a pior consequência imaginável": Filho reage à morte do pai numa rixa com jovens em Odivelas

Hugo Lourenço diz que o pai estaria a passar o cão e que se terá desentendido com um grupo de jovens.

O filho do homem que morreu depois de ter sido agredido em Odivelas já reagiu nas redes sociais. Hugo Lourenço diz que o pai estaria a passar o cão e que se terá desentendido com um grupo de jovens.



De acordo com o filho da vítima, um dos agressores terá atingido com um murro o idoso, que caiu desamparado e terá batido com a cabeça no chão com violência. "Não conseguimos dizer qual o motivo da discussão, nem o teor das palavras trocadas", salientou ainda.





agressor terá sido desde logo repreendido pela sua ação, quer por membros do grupo a que pertencia, quer por outro grupo de jovens que se encontrava nas proximidades".

"Ao contrário de outras versões que já li, o meu pai não terá sido atacado por um grupo, nem espancado de forma continuada, nem abandonado no local. Ao que tudo indica, o que aconteceu foi a pior consequência imaginável de um murro", concluiu Hugo Lourenço.

Na publicação no Facebook, Hugo Lourenço revela que "oO pai, que terá sofrido um traumatismo cranioencefálico severo, foi socorrido por pessoas que passaram no local, antes da chegada do INEM.