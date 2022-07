Ricky Martin em tribunal para negar negar as acusações de agressão e incesto do sobrinho

através de uma videochamada pelo Z

as alegações de que tem sido alvo.

Depois de ter sido acusado de violência doméstica, Ricky Martin, de 50 anos, é agora acusado de agressão e incesto pelo sobrinho, Dennis Yadiel Sánchez, de 21 anos. O cantor incorre numa pena pesada, já que em Porto Rico (onde vive) o crime de incesto é considerado "grave" e pode significar uma pena de 50 anos de prisão. Uma audiência na Justiça está já marcada para o próximo dia 21.Foi o jornal mexicano ‘El Universal’ que revelou que a queixa foi apresentada pelo sobrinho do cantor, que alega ter mantido um relacionamento com o tio, durante sete meses.Ricky Martin é casado com o pintor Jwan Yosef, com quem tem quatro filhos.