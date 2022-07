PJ detém alegado autor de crimes de abuso sexual de crianças em Cantanhede

Diligências efetuadas levaram "à forte convicção da prática sobre uma menina de 11 anos".

Um homem de 46 anos foi detido pela presumível prática reiterada de vários crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, revelou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com fonte da PJ, a detenção foi realizada pela Diretoria do Centro da Polícia Judiciária na segunda-feira, ocorrendo ao final do dia, "depois de um conjunto de diligências".

As diligências efetuadas levaram "à forte convicção da prática de vários abusos sexuais sobre uma menina de 11 anos", que se terão "iniciado no final deste ano letivo".