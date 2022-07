Morreu ‘An An’, o panda mais velho do mundo. Tinha 35 anos

Animal tinha 35 anos, o equivalente a 105 anos de vida de um humano.

Morreu ‘An An’, famoso panda-gigante que era o mais velho do mundo. O animal tinha 35 anos, o equivalente a 105 anos de vida de um humano.

Foi eutanasiado no Ocean Park, em Hong Kong, onde se encontrava desde 1999. A saúde de ‘An An’ deteriorou-se nas últimas semanas, com uma severa diminuição na atividade física e no apetite.

Foi esta quarta-feira abatido por veterinários. Agora, o Ocean Park colocou livros de condolências no salão de exposições em que ‘An An’ morava. Uma hora após o anúncio da morte, centenas de homenagens choveram nas redes sociais.