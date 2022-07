PSP chamada à sede do Bloco de Esquerda em Lisboa para travar festa que durou toda a noite. Veja as imagens

Agentes foram duas vezes ao local após queixas de moradores devido ao excesso de barulho.

A PSP foi chamada a intervir na sede do Bloco de Esquerda em Lisboa duas vezes na mesma noite devido a excesso de barulho, resultante de uma festa que decorria no espaço, um edifício na rua de São Bento.O caso ocorreu na noite de sábado para domingo, após queixas de moradores. A primeira intervenção ocorreu pelas 00h00 e, segundo fonte da PSP, o barulho era audível do exterior. A festa parou momentaneamente após os agentes enviados ao local ordenarem a cessação do barulho, mas pelas 5h30 tiveram de voltar ao local devido à mesma situação.No expediente elaborado o único identificado como infrator é o partido. Foi elaborado um auto de notícia que será agora enviado para a entidade competente pela aplicação de uma multa, no caso a Câmara Municipal. O valor da multa a aplicar será entre dois mil e 18 mil euros.