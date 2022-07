Suspeito de matar Maddie compara procurador que investiga o caso a Hitler

Christian Bruckner escreveu uma carta da prisão de Oldenburg, no norte da Alemanha.

Christian Bruckner comparou o procurador alemão Hans Christian Wolters que investiga o caso de Maddie McCcan a Adolf Hitler.



Numa carta escrita a partir da prisão, citada pelo Mirror, o principal suspeito da morte de Maddie nega qualquer envolvimento no desaparecimento da criança e desafiou os investigadores a arranjar provas. Bruckner, de 45 anos, diz que a sua vida foi destruída pelo "comportamento de Hitler", dirigindo-se ao procurador alemão.





Considerado o principal suspeito de assassinar Madeleine McCann, Bruckner diz que apesar de anos de investigação, não encontraram ainda provas que o liguem à criança.

Bruekner lamentou ainda as suas condições na prisão de Oldenburg, no norte da Alemanha. "Não é possível para mim comprar nem mesmo uma caneta. Estou num isolamento há mais de quatro meses", referiu.



A menina inglesa desapareceu a 3 de maio de 2007, há 15 anos, com 3 anos. A criança passava férias com os pais na Praia da Luz, em Lagos, quando deixou de ser vista. Até aos dias de hoje.



O suspeito garante nada ter que ver com o desaparecimento de Maddie e até diz ter um álibi - terá passado a noite com uma namorada de 18 anos.



Bruckner está a cumprir uma pena de sete anos por violação de uma mulher de 72 anos.