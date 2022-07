Detido suspeito de balear um homem nas pernas durante a madrugada no Seixal

Vítima foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

A polícia deteve o suspeito de balear um homem nas pernas na madrugada desta quinta-feira, na Amora, concelho do Seixal.Ao que aconseguiu apurar, tudo começou com alguns desacatos até que o homem disparou alguns tiros com uma arma de fogo.À chega da polícia, o suspeito colocou-se em fuga. Foi localizado poucos minutos depois e detido pelos agentes.A vítima foi transportada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, com ferimentos nas pernas.O agressor vai ser presente a um juiz para saber quais as medidas de coação a que fica sujeito.