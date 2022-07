Construtor civil morre em queda de terceiro andar de edifício em Vila Nova de Gaia

Óbito foi declarado no local.

Um homem, de 62 anos, morreu, esta manhã de quinta-feira, num acidente de trabalho, na rua de Frades, em Vila Nova de Gaia.O construtor civil estava a trabalhar nas obras de uma casa, quando, por razões desconhecidas, caiu do terceiro para o primeiro andar da habitação. O alerta foi dado cerca das 10h00.No local estiveram os Bombeiros de Avintes e o INEM. Apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local.As causas do acidente de trabalho estão ainda por apurar.Durante a manhã, estiveram no local elementos da Divisão de Investigação Criminal da PSP e a Autoridade para as Condições de Trabalho.