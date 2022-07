Entregador de pizzas herói salva família de casa em chamas

Ação de Nick Bostic terá sido determinante para salvar a vida a menina de seis anos que ficou presa na habitação.

Nick Bostic, um entregador de pizzas de 25 anos, salvou uma família de uma casa em chamas em Lafayette, no estado norte-americano do Indiana. O jovem estava de passagem quando viu a casa a arder e correu para prestar auxílio.

O caso aconteceu no dia 11 de julho, já depois da meia-noite, quando Nick Bostic ia a circular e viu a habitação a arder. Segundo contou ao Departamento de Bombeiros de Lafayette, quando entrou na casa encontrou uma mulher de 18 anos e mais três pessoas: uma com 14 anos, outra com 13 e um bebé de dois anos. E encaminhou-as para um local seguro no exterior da habitação.

Foi então que lhe disseram que havia uma menina, de seis anos, que ainda se encontrava dentro da casa que estava a ser consumida pelas chamas. O jovem entregador de pizzas não hesitou e voltou a entrar na habitação para resgatar a criança.

"Ele voltou a entrar, puxou a camisola para cobrir o rosto e proteger-se do fumo, fechou os olhos e baixou-se. Basicamente, seguiu a voz da criança de seis anos e conseguiu encontrá-la no chão", disse à Reuters Brian Alkire, comandante adjunto dos bombeiros de Lafayette.

Depois, Bostic transportou a menina até ao segundo andar e saltou com ela ao colo do edifício a arder. As imagens de Nick Bostic a chegar com a menina ao colo foram captadas pelas câmaras corporais dos bombeiros, que registaram ainda a preocupação de Nick Bostic com o elemento mais novo daquela família: "A bebé está bem?"

Segundo o comandante adjunto dos bombeiros de Lafayette, o ato heróico de Nick Bostic terá sido determinante para salvar a vida da menina de seis anos.

"Ela estava deitada no chão e, muito provavelmente, não estaria a tentar sair sozinha e iria ser dominada pelo fumo muito rapidamente", disse Alkire. "Então, sem a ação dele, diria que ela, a menina de seis anos, não estaria aqui hoje".

A criança sofreu apenas alguns ferimentos nos pés e escoriações e Nick fez um corte no braço direito. Foi encaminhado ao hospital e já teve alta.

"Nas comunidades em que os quartéis dos bombeiros não estão próximos, podem ser necessários atos heróicos para salvar a vida de civis", realçou o comandante dos bombeiros.