Pais de Pizzi foram atropelados e jogador é dispensado do Benfica para ajudar na recuperação

Os pais de Pizzi foram atropelados por um carro ao atravessarem uma passadeira e o médio ficou em Portugal nesta fase complicada para acompanhar a recuperação dos progenitores.

O pai teve alta no próprio dia, no entanto a mãe esteve internada com cinco costelas fraturadas. A mulher já está em casa, em fase de recuperação.

Pizzi ficou de fora da deslocação do Benfica à Suíça (onde as águias vão defrontar o Girona num particular de pré-época) por motivos pessoais. O internacional português, recorde-se, está perto de rumar ao Dubai e não entra nas contas de Roger Schmidt para esta temporada.