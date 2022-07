Prestações disparam na habitação e consumo

Taxas de juro para empréstimos aos bancos comerciais da Zona Euro sobem 50 pontos a partir do próximo dia 27 de junho.

A subida das taxas de juro da Zona Euro, anunciada esta quinta-feira pelo Banco Central Europeu (BCE), vai ter consequências negativas para os orçamentos das famílias com créditos bancários, em especial através do aumento da prestação mensal da casa paga ao banco. Com esta mudança, a partir de 27 de julho, os novos empréstimos para habitação e para consumo vão ficar mais caros e, espera o BCE, a procura de crédito também baixará.

