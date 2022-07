Bloco de Esquerda desafia ordem da Polícia

Agentes policiais chamados às 00h00 e às 05h30 após queixas de vizinhos incomodados com barulho em excesso.

Por duas vezes na mesma noite, a PSP teve de intervir numa festa que decorria na sede da concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda, após denúncias de moradores que se queixavam do barulho. Agora, o partido arrisca uma multa que pode chegar, no limite, aos 18 mil euros.

O caso ocorreu na noite de sábado para domingo, no nº 694 da Rua de São Bento, a menos de 50 metros da esquadra mais próxima, no Largo do Rato.