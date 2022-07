Morte de criança de 13 anos durante conflito na Ucrânia emociona Mundo

Menino foi morto por míssil russo numa paragem de autocarros em Kharkiv.

É uma imagem dura e chocante que está a emocionar o Mundo, e que ilustra a terrível realidade do sofrimento provocado pela invasão russa da Ucrânia: mostra um pai desesperado junto ao corpo sem vida do filho, de apenas 13 anos, que foi morto num ataque com mísseis russos contra a cidade de Kharkiv, na quarta-feira.





Desde o início da guerra, pelo menos 349 crianças ucranianas foram mortas pelas bombas russas. Moscovo continua a negar que as suas forças visem deliberadamente alvos civis. O menino, cujo nome não foi revelado, estava numa paragem de autocarros no centro de Kharkiv quando uma mesquita ao lado foi atingida por um míssil russo. Outras duas pessoas morreram e várias ficaram feridas, incluindo a irmã do rapaz, de 15 anos, no que o governador local, Oleh Synehubov, descreveu como "mais um terrível ato de terror dos russos".



Na quinta-feira à tarde, vários mísseis atingiram o mercado local, matando mais três pessoas. Uma foto semelhante mostra uma mulher a chorar sobre o corpo sem vida do marido, numa tragédia que se repete dia após dia desde o início da guerra.

