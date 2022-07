Dragão empresta Marchesín

Guarda-redes força saída para lutar por vaga no Mundial, mas dragões exigem que renove contrato.

Marchesín vai jogar um ano no Almería por empréstimo do FC Porto. Os dois clubes ainda estavam na quinta-feira a fechar os últimos pormenores do negócio, nomeadamente em que condições os espanhóis ficam obrigados a exercer a cláusula de compra.

Há vários meses que o guarda-redes argentino tinha manifestado a intenção de transferir-se neste verão para um clube onde pudesse jogar com maior regularidade.