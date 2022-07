Vacina contra Covid-19 altera a menstruação

43% das mulheres notaram um aumento do fluxo menstrual depois da toma da vacina.

As vacinas contra a Covid-19 provocam alterações no ciclo menstrual. A conclusão é de um estudo pioneiro - projeto EVA -, da Universidade de Granada (Espanha), no qual participaram quase 23 mil mulheres. Deste total, 78% relataram sentir mudanças. As mulheres que mais se queixam de alterações têm idade igual ou superior a 35 anos.