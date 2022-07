Turistas passam mais de quatro horas em fila no Porto de Dover para passar de Inglaterra para França

Em causa está a equipa insuficiente no "controlo de fronteiras francês", denotou o diretor.

Resource at the French border overnight and early this morning has been woefully inadequate to meet our predicted demand as the summer getaway period commences. Our full statement: https://t.co/tnoCLNU9Ut pic.twitter.com/ZdUmYh1geF — Port of Dover (@Port_of_Dover) July 22, 2022

O Porto de Dover, que liga Inglaterra e França, está com longas filas de espera com vários turistas presos durante horas."Estamos profundamente frustrados que o recurso na fronteira francesa durante a noite e de madrugada desta manhã tenha sido terrivelmente inadequado para satisfazer a nossa procura prevista", salientou o diretor do Porto de Dover, Doug Bannister, citado pela Sky News, acrescentando que "está a causar grandes perturbações".Em causa está a equipa insuficiente no "controlo da fronteiras francês", denotou Bannister. O porto disse ter partilhado volumes de tráfego previstos com as autoridades francesas "em grande detalhe", perante o elevado fluxo esperado em período de férias de Verão. No entanto, "foi dececionante" uma vez que não dispuseram de pessoas suficiente no controlo da imigração francesa, referiu o diretor.Os atrasos são atualmente "superiores a quatro horas", disse a P&O Ferries -aconselhando os passageiros a se prepararem. "Por favor, cheguem preparados para uma espera prolongada. Carregue consigo lanches e água adicional", referiu.Segundo um passageiro, as filas estavam a mover-se "50 metros por hora". "A este ritmo serão 34 horas antes de eu chegar ao porto", escreveu na rede social Twitter."Estamos profundamente frustrados com o facto de o recurso na fronteira francesa durante a noite e esta manhã cedo ter sido terrivelmente inadequado para satisfazer a nossa prevista procura"."Isto está a causar grandes perturbações", acrescentou ainda Doug Bannister.O Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Graham Stuart, concordou com a avaliação do porto, dizendo à Sky News que a culpa era das "autoridades francesas" e que não se tratava de um "problema da Força Fronteiriça".