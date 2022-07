Pedro Abrunhosa canta "Putin, vai-te f****" e acaba arrasado pela Embaixada da Rússia em Portugal

Cidadãos russos terão enviado cartas a manifestar desagrado com atitude do cantor em concerto.

Pedro Abrunhosa tem sido uma voz ativa nas críticas à invasão da Ucrânia pela Rússia e até tem aproveitado os concertos para subir o tom às acusações que faz ao Kremlin. Num concerto em Águeda, no início do mês, o cantor portuense chegou mesmo a dizer "Vladimir Putin, go f*** yourself" ("Putin, vai-te f****", em português) e as declarações valeram-lhe fortes críticas da Embaixada da Rússia em Portugal.

Numa publicação feita na página oficial, a Embaixada adianta que "tem recebido cartas dos compatriotas russos zangados que afirmam estar chocados pelo comportamento dum dos famosos cantores portugueses Pedro Abrunhosa".

As palavras de Pedro Abrunhosa são descritas como "grosseiras", "inaceitáveis", "provocações ignóbeis" e "indignas do homem de cultura que ainda por cima representa o país" no comentário feito, onde se critica também o facto de Abrunhosa ter incentivado o público a repetir o que dizia.

"Gostaríamos ainda de relembrar a senhor Abrunhosa que os seus gritos vergonhosos se enquadram em mais de que um artigo da legislação penal portuguesa, sendo que neste contexto informámos através dos canais diplomáticos os órgãos competentes de aplicação da lei", termina a Embaixada da Rússia em Portugal, adiantando que vai continuar "a vigiar os interesses dos cidadãos russos residentes em Portugal".