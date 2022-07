Mulher ferida em acidente de trabalho em Santo Tirso

Operária foi transportada para o hospital de Famalicão com ferimentos leves.

Uma mulher, com cerca de 25 anos, ficou ferida, esta sexta-feira, na sequência de um acidente de trabalho numa confeção, em São Tomé de Negreiros, Santo Tirso.Depois de assistida no local a operária foi transportada para o hospital de Famalicão com ferimentos leves.O alerta foi dado às 12h38.