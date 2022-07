Costa e Montenegro sem acordo sobre novo aeroporto: "Voltaremos a falar em breve"

Primeiro-ministro considerou a conversa com o líder da oposição "bastante agradável e produtiva".

O primeiro-ministro caracterizou esta sexta-feira o encontro que teve de mais de três horas e meia com o presidente do PSD como "uma conversa bastante agradável", na qual falaram de vários temas, entre os quais do novo aeroporto.

Em declarações aos jornalistas nos jardins de São Bento, no final do encontro, António Costa prometeu que, quanto à futura solução aeroportuária para a região de Lisboa, haverá "dentro em breve" uma nova conversa entre ambos.

"Foi uma conversa bastante agradável, a primeira de várias", sintetizou, dizendo que foi passada "uma vista geral" sobre as perspetivas do país e as prioridades em matéria europeia, de defesa ou política externa.

Inicialmente, não estavam previstas declarações aos jornalistas, mas, pouco depois de terminado o longo encontro com Luís Montenegro, foi transmitido que o primeiro-ministro falaria à comunicação social.

"Tive oportunidade de ter ao longo desta manhã uma reunião de trabalho com o novo líder da oposição, dr. Luís Montenegro, foi uma reunião longa, onde pudemos abordar temas muitos diversos", explicou o chefe do Governo.

António Costa acrescentou que, "como é dever do Governo", foram transmitidas ao principal partido da oposição "informações tão pormenorizadas quanto possível" em áreas muito diversas, e que vão desde a política externa e de defesa à segurança interna, passando pelas "questões financeiras que se colocam ao país".

Por outro lado, o primeiro-ministro transmitiu que foram estabelecidas na reunião "metodologias de trabalho" e "novos pontos de contacto" sobretudo em áreas de soberania, onde "é fundamental o contacto regular", como a política externa e de defesa.

"E, naturalmente, referir temas que estão para decisão, como seja a questão do aeroporto, sobre a qual voltaremos a falar dentro em breve", afirmou.

"Mas foi, sobretudo, uma possibilidade, de forma serena, termos uma vista geral sobre a situação do país, as perspetivas do país, as questões que se colocam à União Europeia e em sede internacional. Foi uma conversa bastante agradável e será certamente a primeira de várias conversas", resumiu António Costa.

O primeiro-ministro e o presidente do PSD estiveram reunidos a sós, esta sexta-feira, em São Bento, durante três horas e meia, no primeiro encontro entre ambos.

Luís Montenegro chegou à residência oficial do primeiro-ministro pelas 10h00, saiu às 13h42 e, no final da reunião, o líder social-democrata não prestou declarações aos jornalistas.

Com o anterior líder do PSD, Rui Rio, a primeira reunião em São Bento com o primeiro-ministro aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2018. Foi também considerada longa, cerca de duas horas e meia, mas bem mais curta do que esta de esta sexta-feira com Luís Montenegro.

No final de maio, Luís Montenegro foi eleito líder do PSD com mais de 72% dos votos, sucedendo no cargo a Rui Rio, e entrou formalmente em funções no início deste mês.

Logo no início de junho, numa conferência promovida pela Câmara do Comércio Luso Espanhola, em Lisboa, o primeiro-ministro afirmou que a nova solução aeroportuária para a região de Lisboa terá de ser decidida em consenso com o PSD, justificando que se trata de um processo estruturante para várias legislaturas e que condicionará a ação de vários governos.

Na quarta-feira, em entrevista à CNN, o líder do PSD afirmou que iria transmitir em primeira mão ao primeiro-ministro a posição dos sociais-democratas sobre a solução aeroportuária para a região de Lisboa e deixou também avisos ao executivo socialista sobre esse processo.

"Uma coisa é dialogar com o maior partido da oposição, outra é deixar de decidir. Quem tem de decidir é o Governo e o primeiro-ministro. Era muito interessante discutir a opinião do PSD, mas temos de discutir a opinião do Governo", declarou nessa entrevista.