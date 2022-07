Insegurança alimentar grave ameaça mais de 50 milhões de pessoas na África Oriental

Países afetados são Djibuti, Etiópia, Quénia, Somália, Sudão do Sul, Sudão e Uganda.

Mais de 50 milhões de pessoas irão sofrer este ano "altos níveis de insegurança alimentar aguda" em sete países da África Oriental, advertiu esta sexta-feira a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), um bloco económico de oito nações da região.

De acordo com a edição de 2022 do seu relatório "IGAD Regional Focus on Food Crises", os países afetados são: Djibuti, Etiópia, Quénia, Somália, Sudão do Sul, Sudão e Uganda.

A "insegurança alimentar aguda" corresponde à fase 3 (crise) das cinco fases da Classificação da Fase Integrada de Segurança Alimentar (IPC), sendo a fase 4 subsequente uma "emergência" e a fase 5 uma "catástrofe".