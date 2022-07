Casal ganha jackpot do Euromilhões e corre para comprar caixa de areia para o gato

Novos milionários ainda não desistiram dos seus empregos.

Um casal britânico ganhou mais de quatro milhões de euros no Euromilhões e a primeira compra que fizeram com o enorme prémio foi uma caixa de areia para o gato. Helen e Lee Kuchczynski, de Lancashire, Reino Unido, foram os sortudos vencedores do jackpot do passado dia 12 de julho.A dupla contou ao jornal Daily Star onde é que decidiu gastar o dinheiro. Tal como a maioria dos 'excêntricos' do concurso, o casal comprou uma casa de sonho e um carro desportivo, o Audi RS4 Avant. No entanto, a sua primeira compra foi mesmo uma caixa de areia para o gato."A minha primeira compra como milionária foram duas caixas de areia para o gato, enquanto que o Lee investiu num novo acessório para coçar as costas, mas não tenho a certeza se isto é viver a vida de luxo", brincou Helen.Os novos milionários ainda não desistiram dos seus empregos. Helen é administradora financeira e Lee camionista.