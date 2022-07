'Bebé milagre' nasce após mãe ser mortalmente atropelada

Kamini, de 26 anos, estava grávida de oito meses e acabou por ser esmagada até à morte num acidente na Índia.

Uma bebé nasceu após a mãe ter sido mortalmente atropelada, na passada quarta-feira, por um camião em Firozabad, Utter Pradesh, Índia.

Kamini, de 26 anos, seguia de bicicleta juntamente com o marido para casa dos pais quando colidiu com um camião que circulava em excesso de velocidade, de acordo com o jornal Daily Star. A vítima, grávida de oito meses, acabou por ser esmagada até à morte.

A menina nasceu saudável e está já a ser chamada de "bebé milagre". "O cordão umbilical ficou tenso devido ao acidente e ela tem um pequeno ferimento no seu umbigo, mas só precisa de alguns cuidados médicos", revelou o chefe do departamento de pediatria da Faculdade de Medicina de Firozabad, LK Gupta.



O médico revelou ainda que a criança nasceu com pouco peso devido "ao parto prematuro". No entanto, a bebé "está completamente fora de perigo", revelou.

"Uma grande parte do corpo da mãe foi esmagado. É de facto um milagre que a menina tenha sobrevivido", afirmou LK Gupta depois de ter visto as imagens do acidente.

O marido da Kamini, Ramu, sobreviveu ao embate. Já o condutor do camião acabou por escapar do local.